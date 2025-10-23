Находившегося в розыске 17 лет мужчину задержали в Талдыкоргане

Разыскиваемого с 2008 года преступника задержали в Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в полиции, 54-летний мужчина находился в межгосударственном розыске с 15 мая 2008 года за совершение тяжкого преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере.

"За подобное деяние предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения – арест", – добавили стражи порядка.

Все обстоятельства дела будут тщательно проверены в рамках расследования.

