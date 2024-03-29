Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане задержали иностранца, находившегося в межгосударственном розыске 18 лет

В Казахстане задержали иностранца, находившегося 18 лет в межгосударственном розыске, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 11:05 Фото: Zakon.kz
В Таразе задержали гражданина Узбекистана. Его обвиняют в совершении умышленного убийства в 2006 году, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Управления по противодействию экстремизму ДП Жамбылской области задержали иностранного гражданина, который незаконно пересек границу Казахстана. Выяснилось, что он 18 лет находился в межгосударственном розыске.

"Установлено, что мужчина был объявлен в межгосударственный розыск в 2006 году за совершение умышленного убийства на территории соседнего государства. В отношении иностранца избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции на территорию Республики Узбекистан для привлечения к уголовной ответственности", – сообщили в пресс-службе МВД.

Другая информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Ночью 28 марта 2024 года произошло жуткое убийство в Алматы. Мужчина избил охранника одного из жилых комплексов, который впоследствии скончался. А сам дебошир после хотел спрыгнуть с 14 этажа, но стражи порядка предотвратили попытку суицида.

Читайте также

Новые кадры разрушенного моста показали в Абайской области
Новые кадры разрушенного моста показали в Абайской области
Пожар вспыхнул в бизнес-центре Алматы
Пожар вспыхнул в бизнес-центре Алматы
Жуткие подробности ночной попытки суицида раскрыли в полиции Алматы
Жуткие подробности ночной попытки суицида раскрыли в полиции Алматы
Айдар Бинахметов
Жамбылская область Узбекистан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение
Дождь, гололед и ураганный ветер ожидаются на большей части Казахстана
Алматы, ураган, пробки, отключение света
Пробки и массовые отключения света: ситуация в Алматы во время урагана
&quot;МВД&quot; блокирует телефон и угрожает казахстанцам
"МВД" блокирует телефон и угрожает казахстанцам
Какие пособия и соцвыплаты по инвалидности и потере кормильца получают казахстанцы
Какие пособия и соцвыплаты по инвалидности и потере кормильца получают казахстанцы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: