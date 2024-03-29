В Казахстане задержали иностранца, находившегося в межгосударственном розыске 18 лет

В Таразе задержали гражданина Узбекистана. Его обвиняют в совершении умышленного убийства в 2006 году, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Управления по противодействию экстремизму ДП Жамбылской области задержали иностранного гражданина, который незаконно пересек границу Казахстана. Выяснилось, что он 18 лет находился в межгосударственном розыске.

"Установлено, что мужчина был объявлен в межгосударственный розыск в 2006 году за совершение умышленного убийства на территории соседнего государства. В отношении иностранца избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции на территорию Республики Узбекистан для привлечения к уголовной ответственности", – сообщили в пресс-службе МВД.

Другая информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

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