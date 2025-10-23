Крали в автобусах, на рынках и в торговых центрах: серийных карманников задержали в Алматы

Полиция проводит операцию "Мобильник" по раскрытию краж мобильных телефонов в южной столице, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил 23 октября начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Талант Исаев, главная цель мероприятия – пресечение карманных краж, установление лиц, специализирующихся на сбыте похищенных устройств, а также повышение бдительности граждан в местах массового пребывания людей и в общественном транспорте.

"В ходе проводимой работы уже задержаны лица, причастные к совершению серийных краж мобильных телефонов. У некоторых из них за плечами неоднократные судимости за аналогичные преступления. Также пресечена деятельность лиц, занимавшихся скупкой похищенного имущества. Все факты документируются, проводится досудебное расследование", – отметил Талант Исаев.

С начала проведения операции в городе выявлен ряд эпизодов краж, совершенных в автобусах, на рынках и в торговых центрах. В ходе оперативных мероприятий часть похищенных устройств возвращена владельцам.

В начале октября сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП ЗКО установили факт грабежа, совершенного студентом одного из вузов города Уральска.