#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Происшествия

Видео грубого воспитателя в соццентре Атырауской области выстрелило через год

видео грубого воспитателя выстрелило через год, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 18:35 Фото: pixabay
В социальной сети распространилось видео, на котором видно, как воспитатель грубо хватает ребенка и ударяет его по голове. Автор ролика утверждает, что инцидент произошел в территориальном центре соцобслуживания пенсионеров и инвалидов Курмангазинского района, сообщает Zakon.kz.

Редакции "Мой город" в полиции Атырауской области рассказали, что инцидент произошел еще в 2024 году в социальном центре, ребенок имеет инвалидность второй группы.

"О насилии им стало известно только 25 сентября 2025 года. На воспитателя завели уголовное дело", – говорится в сообщении.

В данное время ведется досудебное расследование, полиция опрашивает свидетелей.

Ранее сообщалось, что воспитатель прижгла утюгом ребенка в центре для особенных детей в Костанае.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Уволен воспитатель, грубо обращавшийся с детьми в Актау
19:16, 21 ноября 2022
Уволен воспитатель, грубо обращавшийся с детьми в Актау
Воспитательницу в Атырау обвиняют в рукоприкладстве
21:44, 18 августа 2024
Воспитательницу в Атырау обвиняют в рукоприкладстве
В Караганде воспитатель детского сада дергала ребенка за волосы
11:58, 03 февраля 2023
В Караганде воспитатель детского сада дергала ребенка за волосы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: