Видео грубого воспитателя в соццентре Атырауской области выстрелило через год

В социальной сети распространилось видео, на котором видно, как воспитатель грубо хватает ребенка и ударяет его по голове. Автор ролика утверждает, что инцидент произошел в территориальном центре соцобслуживания пенсионеров и инвалидов Курмангазинского района, сообщает Zakon.kz.

Редакции "Мой город" в полиции Атырауской области рассказали, что инцидент произошел еще в 2024 году в социальном центре, ребенок имеет инвалидность второй группы.

"О насилии им стало известно только 25 сентября 2025 года. На воспитателя завели уголовное дело", – говорится в сообщении.

В данное время ведется досудебное расследование, полиция опрашивает свидетелей.

Ранее сообщалось, что воспитатель прижгла утюгом ребенка в центре для особенных детей в Костанае.