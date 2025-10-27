#АЭС в Казахстане
Происшествия

Гипсом обернулись для маленькой девочки занятия в развивающем центре Экибастуза

развивающий центр попал в центр скандала, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 19:12 Фото: pixabay
В соцсетях распространился ролик, на котором инструктор во время занятий в развивающем центре дергает девочку за руку и силой тащит выполнять упражнение. После этого ребенок плачет и прижимает к себе ту руку, за которую тянул ее тренер, сообщает Zakon.kz.

Под видео мама пострадавшей написала, что малышку сразу после занятий отвезли в больницу, где ей наложили гипс. Родители написали заявление в полицию.

"По факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего полицией начато досудебное расследование. По предварительным данным, в одном из коррекционных центров г. Экибастуза инструктор ненадлежаще исполнил свои обязанности по лечению малолетней", – рассказали в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Как уточняется, стражи порядка забрали видео для дальнейшего изучения. По результатам будет принято процессуальное решение.

"В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного расследования всех обстоятельств произошедшего", – резюмировали в полиции.

Ранее видео грубого воспитателя в соццентре Атырауской области выстрелило через год.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
