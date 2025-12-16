#Казахстан в сравнении
События

Съехали в степь и потерялись: шесть человек спасли из снежного плена в Акмолинской области

степь зимой, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 10:34 Фото: freepik
Сотрудники МЧС спасли шесть человек, съехавших с трассы в степь в непогоду, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, ночью 15 декабря 2025 года в Акмолинской области помощь спасателей потребовалась шести гражданам, застрявшим в снежном заносе в Жаркаинском районе.

"Легковой автомобиль с пассажирами, следовавший с границы Костанайской области в направлении города Державинска, съехал в степь по бездорожью. В результате люди заблудились и не смогли продолжить движение". МЧС РК

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали граждан и разместили их в пункте обогрева.

МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры предосторожности при передвижении в зимний период и учитывать возможные неблагоприятные погодные условия на дорогах.

Ранее МЧС озвучило ситуацию на трассах Казахстана.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
