Съехали в степь и потерялись: шесть человек спасли из снежного плена в Акмолинской области
Сотрудники МЧС спасли шесть человек, съехавших с трассы в степь в непогоду, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в МЧС, ночью 15 декабря 2025 года в Акмолинской области помощь спасателей потребовалась шести гражданам, застрявшим в снежном заносе в Жаркаинском районе.
"Легковой автомобиль с пассажирами, следовавший с границы Костанайской области в направлении города Державинска, съехал в степь по бездорожью. В результате люди заблудились и не смогли продолжить движение". МЧС РК
Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали граждан и разместили их в пункте обогрева.
МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры предосторожности при передвижении в зимний период и учитывать возможные неблагоприятные погодные условия на дорогах.
Ранее МЧС озвучило ситуацию на трассах Казахстана.
