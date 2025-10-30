Мощный взрыв почти разрушил трехэтажный жилой дом на юге РК – видео

В Отырарском районе Туркестанской области 30 октября произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе АО "QazaqGaz Aimaq".

В компании отметили, что по предварительным данным, причиной стало самовольное подключение к системе газоснабжения.



В результате происшествия пострадал один человек, повреждены несколько квартир. Подача газа в населенном пункте временно приостановлена, специалисты проводят обследование сетей.

В компании напомнили, что самовольное подключение к газу является грубым нарушением правил безопасности и может привести к тяжелым последствиям. Все работы по подключению и обслуживанию оборудования должны выполняться исключительно лицензированными специалистами.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 28 октября 2025 года в подвальном помещении жилого комплекса "Асия" в Актау произошел взрыв газа, в результате которого различные травмы получили пять человек: троих после оказания медпомощи отправили на амбулаторное лечение, двоих госпитализировали.

