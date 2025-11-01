В Бостандыкском районе Алматы загорелся балкон дома
Рано утром 1 ноября 2025 года пожарные спасли жилье алматинцев, ликвидировав загорание балкона, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС РК, пожар произошел на балконе в Бостандыкском районе Алматы по улице Навои.
"Огонь вспыхнул в четырехэтажном жилом доме на балконе квартиры, расположенной на последнем этаже жилого дома. Как выяснилось, произошло загорание бытовых вещей", – рассказали спасатели.
Оперативные действия пожарных позволили предотвратить распространение огня в квартиры.
"Силы и средства ДЧС локализовали горение балкона в 8:55. Пожар ликвидирован на малой площади. Пострадавших нет. В случае возникновения пожара звоните по номеру 112", – добавили огнеборцы.
