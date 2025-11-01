#Народный юрист
Происшествия

В Бостандыкском районе Алматы загорелся балкон дома

Пожарная часть Алматы, пожарная часть в Алматы, пожарная часть, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, пожарная служба, пожарный, пожарные, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2025 10:10 Фото: Zakon.kz
Рано утром 1 ноября 2025 года пожарные спасли жилье алматинцев, ликвидировав загорание балкона, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, пожар произошел на балконе в Бостандыкском районе Алматы по улице Навои.

"Огонь вспыхнул в четырехэтажном жилом доме на балконе квартиры, расположенной на последнем этаже жилого дома. Как выяснилось, произошло загорание бытовых вещей", – рассказали спасатели.

Оперативные действия пожарных позволили предотвратить распространение огня в квартиры.

"Силы и средства ДЧС локализовали горение балкона в 8:55. Пожар ликвидирован на малой площади. Пострадавших нет. В случае возникновения пожара звоните по номеру 112", – добавили огнеборцы.

Ранее стало известно, что в Алматы поздней ночью 1 ноября погиб 17-летний юноша в результате ДТП с мопедом.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
