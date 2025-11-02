40 человек эвакуировали из-за задымления в многоквартирном доме в Акмолинской области
2 ноября 2025 года сотрудники МЧС эвакуировали 40 человек в городе Косшы из многоквартирного дома, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в МЧС, на линию "112" поступило сообщение о задымлении в одном из многоквартирных жилых домов в городе Косшы по улице Жангельдина.
По прибытии подразделений ДЧС было установлено, что в квартире на втором этаже пятиэтажного дома произошло короткое замыкание электрощитовой без последующего горения.
"В целях безопасности по лестничному маршу спасателями было эвакуировано 40 человек", – сообщило МЧС.
Пострадавших нет.
1 ноября в ВКО спасатели предотвратили крупный пожар на территории ТОО.
