40 человек эвакуировали из-за задымления в многоквартирном доме в Акмолинской области

2 ноября 2025 года сотрудники МЧС эвакуировали 40 человек в городе Косшы из многоквартирного дома, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, на линию "112" поступило сообщение о задымлении в одном из многоквартирных жилых домов в городе Косшы по улице Жангельдина.

По прибытии подразделений ДЧС было установлено, что в квартире на втором этаже пятиэтажного дома произошло короткое замыкание электрощитовой без последующего горения.

"В целях безопасности по лестничному маршу спасателями было эвакуировано 40 человек", – сообщило МЧС.

Пострадавших нет.

1 ноября в ВКО спасатели предотвратили крупный пожар на территории ТОО.