В Петропавловске эвакуировали 15 человек из задымленного дома

В Петропавловске в одном из жилых домов произошел пожар, спасатели эвакуировали 15 человек, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился в подвальном помещении двухэтажного дома, где загорелись мусор и домашние вещи.

"Силами МЧС по лестничному маршу эвакуировано 15 человек, в том числе трое детей. Благодаря слаженным действиям удалось предотвратить распространение огня. Пожар локализован", – говорится в сообщении.

В МЧС напоминают, что в случае возникновения пожара нужно звонить по номеру 112.

Ранее специалисты рассказали, спасет ли от пожара запрет оставлять детей до 12 лет одних дома.