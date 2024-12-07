В Петропавловске эвакуировали 15 человек из задымленного дома
Фото: МЧС РК
В Петропавловске в одном из жилых домов произошел пожар, спасатели эвакуировали 15 человек, сообщает Zakon.kz.
Инцидент случился в подвальном помещении двухэтажного дома, где загорелись мусор и домашние вещи.
"Силами МЧС по лестничному маршу эвакуировано 15 человек, в том числе трое детей. Благодаря слаженным действиям удалось предотвратить распространение огня. Пожар локализован", – говорится в сообщении.
В МЧС напоминают, что в случае возникновения пожара нужно звонить по номеру 112.
Ранее специалисты рассказали, спасет ли от пожара запрет оставлять детей до 12 лет одних дома.
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