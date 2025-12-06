#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
504.49
587.73
6.57
Происшествия

40 человек эвакуировали из квартир в Астане из-за пожара и дыма

дым от пожара, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 17:39 Фото: freepik
6 декабря 2025 года пожарные эвакуировали 40 человек из 5-этажного жилого дома в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, возгорание произошло на первом этаже в подсобном помещении 5-этажного жилого дома по улице Абылай хана.

По прибытии в подъезде наблюдалось сильное задымление с первого по пятый этажи, что создало угрозу для жильцов.

"На место оперативно прибыли подразделения ДЧС, которые сразу приступили к разведке и эвакуации людей. Силами МЧС эвакуированы 40 человек, среди них 7 детей. Спасенные были переданы сотрудникам скорой помощи", – говорится в сообщении.

6 декабря в микрорайоне Кенсай города Алматы вспыхнул крупный пожар на даче, который уничтожил жилой дом, баню, хозпостройки и два автомобиля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
В Петропавловске эвакуировали 24 человека при пожаре в многоэтажке
15:41, 20 августа 2023
В Петропавловске эвакуировали 24 человека при пожаре в многоэтажке
Жильцов 17-этажного дома эвакуировали из-за пожара в Астане
21:37, 22 июня 2025
Жильцов 17-этажного дома эвакуировали из-за пожара в Астане
В Экибастузе во время пожара в жилом доме спасатели эвакуировали троих детей
01:45, 13 декабря 2022
В Экибастузе во время пожара в жилом доме спасатели эвакуировали троих детей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: