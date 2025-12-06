40 человек эвакуировали из квартир в Астане из-за пожара и дыма

6 декабря 2025 года пожарные эвакуировали 40 человек из 5-этажного жилого дома в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, возгорание произошло на первом этаже в подсобном помещении 5-этажного жилого дома по улице Абылай хана.

По прибытии в подъезде наблюдалось сильное задымление с первого по пятый этажи, что создало угрозу для жильцов.

"На место оперативно прибыли подразделения ДЧС, которые сразу приступили к разведке и эвакуации людей. Силами МЧС эвакуированы 40 человек, среди них 7 детей. Спасенные были переданы сотрудникам скорой помощи", – говорится в сообщении.

