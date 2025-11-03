Следовавшую в Барселону китаянку выручили полицейские на трассе в Костанайской области
Фото: unsplash
Сотрудники полиции встретили туристку из Китая, которая в одиночку направлялась из Шанхая в Барселону и столкнулась с проблемой на дороге, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в полиции, из-за гололеда ей потребовалась помощь для установки цепей на колеса автомобиля для лучшего сцепления.
"Благодаря своевременной поддержке полицейских туристка смогла продолжить путь в безопасности и выразила искреннюю благодарность сотрудникам полиции за отзывчивость и содействие", – говорят стражи порядка.
Между тем в областном центре ВКО сотрудники полиции установили местонахождение 14-летней школьницы, поиски которой длились на протяжении трех дней.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript