#Казахмыс
#Казахмыс
Происшествия

Следовавшую в Барселону китаянку выручили полицейские на трассе в Костанайской области

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 18:30 Фото: unsplash
Сотрудники полиции встретили туристку из Китая, которая в одиночку направлялась из Шанхая в Барселону и столкнулась с проблемой на дороге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в полиции, из-за гололеда ей потребовалась помощь для установки цепей на колеса автомобиля для лучшего сцепления.

"Благодаря своевременной поддержке полицейских туристка смогла продолжить путь в безопасности и выразила искреннюю благодарность сотрудникам полиции за отзывчивость и содействие", – говорят стражи порядка.

Между тем в областном центре ВКО сотрудники полиции установили местонахождение 14-летней школьницы, поиски которой длились на протяжении трех дней.

