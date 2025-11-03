В Костанае мужчина ранил ножом полицейского – опубликованы кадры задержания
В Костанае 3 ноября сотрудники полиции задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сотруднику полиции, сообщает Zakon.kz.
По данным правоохранительных органов, инцидент произошел при исполнении сотрудником служебных обязанностей. Мужчина нанес полицейскому ножевое ранение, после чего был оперативно задержан.
В отношении подозреваемого начато досудебное расследование по статье 106 части 1 Уголовного кодекса РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.
