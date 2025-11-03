#Народный юрист
Происшествия

В Костанае мужчина ранил ножом полицейского – опубликованы кадры задержания

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 19:17 Фото: Zakon.kz
В Костанае 3 ноября сотрудники полиции задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сотруднику полиции, сообщает Zakon.kz.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел при исполнении сотрудником служебных обязанностей. Мужчина нанес полицейскому ножевое ранение, после чего был оперативно задержан.

В отношении подозреваемого начато досудебное расследование по статье 106 части 1 Уголовного кодекса РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Пьяный водитель BMW устроил гонки с полицией в Таразе.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
