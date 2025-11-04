Заправленный топливом бензовоз вспыхнул в Атырауской области

4 ноября в городе Кульсары Атырауской области на территории автозаправочной станции, расположенной возле объездной дороги, произошло возгорание задних колес бензовоза, заправленного топливом, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС РК, огонь быстро распространялся по колесам, создавая угрозу взрыва цистерны.

"На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. Спасатели незамедлительно приступили к тушению, применив пену для охлаждения цистерны. Благодаря слаженным и решительным действиям огнеборцев пожар удалось полностью ликвидировать в кратчайшие сроки", – говорится в сообщении.

