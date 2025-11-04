#Народный юрист
Происшествия

Заправленный топливом бензовоз вспыхнул в Атырауской области

пожар в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 18:11 Фото: пресс-служба МЧС РК
4 ноября в городе Кульсары Атырауской области на территории автозаправочной станции, расположенной возле объездной дороги, произошло возгорание задних колес бензовоза, заправленного топливом, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС РК, огонь быстро распространялся по колесам, создавая угрозу взрыва цистерны.

"На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. Спасатели незамедлительно приступили к тушению, применив пену для охлаждения цистерны. Благодаря слаженным и решительным действиям огнеборцев пожар удалось полностью ликвидировать в кратчайшие сроки", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Астане загорелась высотка.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
