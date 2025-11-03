В Астане загорелась высотка

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Рано утром 3 ноября в девятиэтажном жилом доме, расположенном в районе Алматы по ул. Аскара Токпанова города Астаны, произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы, огонь бушевал в одном из магазинов, расположенном в этом доме. Спустя несколько минут пожар локализован силами МЧС. Тушение продолжается. "Информация о пострадавших не поступала. Подробности инцидента уточняются", – говорится в сообщении. Часами ранее в южных регионах Казахстана зарегистрировано землетрясение.

