Происшествия

В Астане загорелась высотка

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарный кран, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 08:11 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Рано утром 3 ноября в девятиэтажном жилом доме, расположенном в районе Алматы по ул. Аскара Токпанова города Астаны, произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы, огонь бушевал в одном из магазинов, расположенном в этом доме. Спустя несколько минут пожар локализован силами МЧС. Тушение продолжается.

"Информация о пострадавших не поступала. Подробности инцидента уточняются", – говорится в сообщении.

Часами ранее в южных регионах Казахстана зарегистрировано землетрясение.

Фото Алия Абди
Алия Абди
