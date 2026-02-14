#Казахстан в сравнении
Происшествия

Трагедия в Павлодарской области: на участке с домами обнаружили два тела

двух человек нашли мертвыми на частном участке в Павлодарской области, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 19:00 Фото: Zakon.kz
В соцсетях распространилась информация, что в Баянаульском районе Павлодарской области найдены тела двух человек. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП региона.

Как рассказали пользователи Казнета, тела нашли на участке с двумя частными домами. Якобы в одном из домов проживал шестилетний ребенок, которого сначала госпитализировали в детское отделение больницы поселка Майкаин, а после планируют перевести его в центр поддержки нуждающихся в социальных услугах "Үміт" города Экибастуза.

В полиции подтвердили гибель людей.


"По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств произошедшего", – ответили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте обнаружили тела трех человек в квартире жилого дома.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
