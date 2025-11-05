#Народный юрист
Общество

Сколько снега выпало в Алматы за ночь

Снег в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 08:08 Фото: Zakon.kz
К утру 5 ноября коммунальные службы завершили основные работы по очистке улиц мегаполиса после ночного снегопада, сообщает Zakon.kz.

По информации советника акима города Алматы по вопросам коммуникаций и работы со СМИ Ильзата Акчурина, на улицах работают 918 единиц спецтехники и 2550 дорожных рабочих.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Противогололедными материалами обрабатываются магистрали, мосты, развязки, спуски, подъемы, тротуары и остановки. Работы ведутся в круглосуточном режиме", – говорится в сообщении.

С 20:00 4 ноября в Алматы пошел снегопад. Температура воздуха +2°C, скорость ветра 2-7 м/с. Высота снежного покрова составляла около 1 см в городе и до 10 см в горных районах.

Еще до начала снегопада 204 пескоразбрасывателя провели превентивную обработку дорог жидкими реагентами. Также на сегодня в 11 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.

Фото Алия Абди
Алия Абди
