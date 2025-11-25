#АЭС в Казахстане
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП близ Алматы

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 09:38 Фото: Zakon.kz
На 65-м километре автодороги Алматы – Бишкек в страшном дорожно-транспортном происшествии (ДТП) погибли шесть человек. Еще пятеро пассажиров госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

Известно, что начато досудебное расследование.

По предварительным данным, озвученным представителями Департамента полиции (ДП) Алматинской области, 23-летний водитель Audi, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с Toyota.

"В результате ДТП оба водителя и трое пассажиров скончались на месте от полученных травм. Еще один пассажир был доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, скончался в медицинском учреждении", – уточнили в ДП на запрос корреспондента.

Кроме того, пятеро пассажиров получили различные травмы и находятся под наблюдением врачей.

В настоящее время проводится комплексное расследование с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

"Ход следствия находится на особом контроле руководства Департамента полиции Алматинской области", – говорится в заключительной части официального заявления полиции.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 09:38
Полиция усилила контроль на автодорогах после смертельных аварий

Вечером 24 ноября 2025 года на Восточной объездной дороге Алматы произошло ДТП с участием грузовика Shacman, перевозившего валуны. Машина, двигавшаяся в северном направлении, опрокинулась на бок.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
