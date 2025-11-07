Обрушение на стройке в Павлодаре: под завалом может находиться человек
В 112 ДЧС Павлодарской области поступило сообщение об обрушении плиты перекрытия на строительной площадке строящегося здания, расположенного по улице Казахстанской правды города Павлодара. По предварительным данным, под завалом может находиться 58-летний мужчина, сообщает Zakon.kz.
Для проведения аварийно-спасательных работ задействован беспилотный летательный аппарат с тепловизором.
"На место происшествия оперативно прибыли силы и средства ДЧС Павлодарской области в количестве порядка 20 человек личного состава и шесть единиц техники", – рассказали в департаменте.
Как уточняется, развернут оперативный штаб, спасателями проводятся разведка и разбор завалов.
Спасатели продолжают работу в сложных и опасных условиях.
По факту обрушения строительных конструкций школы полицией возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" УК РК.
В настоящее время проводится расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле руководства ДП Павлодарской области.
