Обрушение на стройке в Павлодаре: под завалом может находиться человек

Фото: pixabay

В 112 ДЧС Павлодарской области поступило сообщение об обрушении плиты перекрытия на строительной площадке строящегося здания, расположенного по улице Казахстанской правды города Павлодара. По предварительным данным, под завалом может находиться 58-летний мужчина, сообщает Zakon.kz.

Для проведения аварийно-спасательных работ задействован беспилотный летательный аппарат с тепловизором. "На место происшествия оперативно прибыли силы и средства ДЧС Павлодарской области в количестве порядка 20 человек личного состава и шесть единиц техники", – рассказали в департаменте. Как уточняется, развернут оперативный штаб, спасателями проводятся разведка и разбор завалов. Спасатели продолжают работу в сложных и опасных условиях. По факту обрушения строительных конструкций школы полицией возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" УК РК. В настоящее время проводится расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле руководства ДП Павлодарской области. Ранее сообщалось, что учитель физкультуры сам делал ремонт в спортзале школы и серьезно пострадал.

