Происшествия

Обрушение на стройке в Павлодаре: под завалом может находиться человек

обрушение произошло на стройке в Павлодаре, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 20:22 Фото: pixabay
В 112 ДЧС Павлодарской области поступило сообщение об обрушении плиты перекрытия на строительной площадке строящегося здания, расположенного по улице Казахстанской правды города Павлодара. По предварительным данным, под завалом может находиться 58-летний мужчина, сообщает Zakon.kz.

Для проведения аварийно-спасательных работ задействован беспилотный летательный аппарат с тепловизором.

"На место происшествия оперативно прибыли силы и средства ДЧС Павлодарской области в количестве порядка 20 человек личного состава и шесть единиц техники", – рассказали в департаменте.

Как уточняется, развернут оперативный штаб, спасателями проводятся разведка и разбор завалов.

Спасатели продолжают работу в сложных и опасных условиях.

По факту обрушения строительных конструкций школы полицией возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" УК РК.

В настоящее время проводится расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле руководства ДП Павлодарской области.

Ранее сообщалось, что учитель физкультуры сам делал ремонт в спортзале школы и серьезно пострадал.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
