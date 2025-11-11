Ночное ДТП у аэропорта Алматы: легковушка перевернулась, уходя от лобового удара
По предварительным данным, водитель автомобиля JAC S3, двигавшийся в северном направлении, потерял управление, уходя от столкновения с выехавшим на встречную полосу белым кроссовером.
Фото: Zakon.kz
Чтобы избежать лобового удара, водитель резко вывернул руль и съехал на обочину. После этого машина слетела в кювет и несколько раз перевернулась. Очевидцы происшествия помогли водителю выбраться из салона и вызвали скорую помощь. Мужчина был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
Фото: Zakon.kz
По словам свидетелей, белый кроссовер скрылся с места происшествия. Его марку и государственный номер установить не удалось.
Фото: Zakon.kz
Как сообщили родственники пострадавшего, автомобиль был новым и находился в кредите. По предварительной оценке, транспортное средство восстановлению не подлежит.
