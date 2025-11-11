#АЭС в Казахстане
Происшествия

Ночное ДТП у аэропорта Алматы: легковушка перевернулась, уходя от лобового удара

ДТП, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 23:11 Фото: Zakon.kz
Вблизи аэропорта Алматы на улице Закарпатской 11 ноября произошло серьезное ДТП с переворотом автомобиля, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, водитель автомобиля JAC S3, двигавшийся в северном направлении, потерял управление, уходя от столкновения с выехавшим на встречную полосу белым кроссовером.

Фото: Zakon.kz

Чтобы избежать лобового удара, водитель резко вывернул руль и съехал на обочину. После этого машина слетела в кювет и несколько раз перевернулась. Очевидцы происшествия помогли водителю выбраться из салона и вызвали скорую помощь. Мужчина был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Фото: Zakon.kz

По словам свидетелей, белый кроссовер скрылся с места происшествия. Его марку и государственный номер установить не удалось.

Фото: Zakon.kz

Как сообщили родственники пострадавшего, автомобиль был новым и находился в кредите. По предварительной оценке, транспортное средство восстановлению не подлежит.


Ранее сообщалось о другом ДТП. 7 ноября 2025 года на оживленном перекрестке в Бостандыкском районе Алматы водитель совершил наезд на регулировщика. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
