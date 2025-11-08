В Таразе произошел мощный взрыв на химзаводе: кадры обеспокоили жителей
В Таразе местные жители 8 ноября зафиксировали на видео мощную вспышку и поднимающийся столб белого дыма на территории фосфорного завода. Кадры происшествия распространились в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.
По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, инцидент произошел на складе по хранению желтого фосфора Ново-Джамбульского фосфорного завода (НДФЗ).
"При переливе вещества в емкость для транспортировки произошел его перелив. В результате взаимодействия фосфора с кислородом воздуха произошло кратковременное загорание", – сообщили в ведомстве.
Возгорание было оперативно ликвидировано силами работников предприятия. Пострадавших нет.
На место происшествия прибыли сотрудники ДЧС для выяснения обстоятельств инцидента. Информация передана в Департамент экологии и соответствующие органы для принятия мер в установленном порядке.
В ДЧС подчеркнули, что угрозы для населения нет.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Заправленный топливом бензовоз вспыхнул в Атырауской области.
