Происшествия

В Таразе произошел мощный взрыв на химзаводе: кадры обеспокоили жителей

Зараза, завод, дым, фосфор , фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 18:20 Фото: pixabay
В Таразе местные жители 8 ноября зафиксировали на видео мощную вспышку и поднимающийся столб белого дыма на территории фосфорного завода. Кадры происшествия распространились в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, инцидент произошел на складе по хранению желтого фосфора Ново-Джамбульского фосфорного завода (НДФЗ).

"При переливе вещества в емкость для транспортировки произошел его перелив. В результате взаимодействия фосфора с кислородом воздуха произошло кратковременное загорание", – сообщили в ведомстве.

Возгорание было оперативно ликвидировано силами работников предприятия. Пострадавших нет.

На место происшествия прибыли сотрудники ДЧС для выяснения обстоятельств инцидента. Информация передана в Департамент экологии и соответствующие органы для принятия мер в установленном порядке.

В ДЧС подчеркнули, что угрозы для населения нет.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Заправленный топливом бензовоз вспыхнул в Атырауской области. 

