На Солнце произошла сильная вспышка, плазма направлена на Землю – ученые

9 ноября 2025 года на Солнце зафиксирована мощная вспышка X1.79, ориентированная в сторону Земли. Максимум излучения пришелся на 12:35 по Астане, сообщает Zakon.kz.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, вспышка вызвала выброс значительных объемов вещества. Основной поток плазмы направлен почти на Землю с небольшим смещением к северу из-за положения активного центра. В течение 1-2 часов выброс станет виден на коронографах как расширяющееся облако газа.

Во время вспышки частично разрушился крупный протуберанец, ранее наблюдавшийся слева от активной области. На пике вспышки он виден лишь частично, что может увеличить массу выброшенного облака. Протуберанцы состоят из плотного по солнечным меркам газа и считаются основными резервуарами вещества в солнечной короне.

Кроме того, космические телескопы зафиксировали процесс "поджигания" волокна протуберанца, вылетающего налево.

Основные активные центры Солнца продолжают находиться в непосредственной окрестности линии Солнце–Земля, что делает вспышки в этой области особенно заметными для наблюдений с Земли.

К сообщению приложено видео вспышки в более холодном диапазоне температур, где видно тонкое волокно газа, вылетающее в ходе "поджигания" протуберанца.

