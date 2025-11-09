#Народный юрист
Происшествия

Пожар на территории детского дома тушат в Алматы

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2025 16:35 Фото: Zakon.kz
9 ноября 2025 года в Наурызбайском районе Алматы загорелось здание благотворительного детского дома "Перзент", сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, пожарные тушат возгорание в здании, расположенном по ул. Алтын орда в Наурызбайском районе.

По данным Zakon.kz, пожар происходит в столовой на территории благотворительного детского дома "Перзент".

По словам администрации, в здании людей нет — воспитанники были своевременно эвакуированы и находятся на безопасном расстоянии. Информации по пострадавшим на эту минуту не поступало.

"Информация о пострадавших не поступала. Противопожарная служба работает по повышенному рангу", – рассказали в МЧС.

Ситуация находится под контролем: введены стволы на тушение и обеспечена бесперебойная подача воды.

На месте находится начальник ДЧС города, сообщили в министерстве по ЧС.

5 ноября в центре Алматы вспыхнуло новое офисное здание, стоящее вплотную к жилому дому.

