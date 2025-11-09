Аким Алматы приехал на место крупного пожара в детском доме
Аким Алматы Дархан Сатыбалды прибыл на место пожара, произошедшего 9 ноября на территории частного благотворительного детского дома "Перзент" в Наурызбайском районе города, сообщает Zakon.kz.
Об этом написал в своем Telegram-аккаунте советник акима по вопросам коммуникаций и работы со СМИ Ильзат Акчурин.
"Все 35 детей и сотрудники были своевременно эвакуированы. Пострадавших нет. Дети размещены в безопасных помещениях, им оказывается необходимая помощь и поддержка. В настоящее время угроза распространения огня снята. Пожар локализован. На месте работают подразделения ДЧС города Алматы. На месте происшествия находится аким города Алматы Дархан Сатыбалды, а также руководители структурных подразделений", – рассказал он.
По его словам, в настоящее время обеспечивается временное размещение, питание и материальная поддержка. Ситуация находится под контролем городской администрации, заверил Акчурин.
В Алматы загорелось здание благотворительного детского дома "Перзент". По словам администрации, в здании людей нет – воспитанники были своевременно эвакуированы и находятся на безопасном расстоянии. Пожар уже локализовали.
