Аким Алматы приехал на место крупного пожара в детском доме

Аким Алматы Дархан Сатыбалды прибыл на место пожара, произошедшего 9 ноября на территории частного благотворительного детского дома "Перзент" в Наурызбайском районе города, сообщает Zakon.kz.

Об этом написал в своем Telegram-аккаунте советник акима по вопросам коммуникаций и работы со СМИ Ильзат Акчурин.

"Все 35 детей и сотрудники были своевременно эвакуированы. Пострадавших нет. Дети размещены в безопасных помещениях, им оказывается необходимая помощь и поддержка. В настоящее время угроза распространения огня снята. Пожар локализован. На месте работают подразделения ДЧС города Алматы. На месте происшествия находится аким города Алматы Дархан Сатыбалды, а также руководители структурных подразделений", – рассказал он.

По его словам, в настоящее время обеспечивается временное размещение, питание и материальная поддержка. Ситуация находится под контролем городской администрации, заверил Акчурин.

