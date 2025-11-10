#Народный юрист
Происшествия

Неудачный жест за рулем для водителя в Астане обернулся судом

оскорбление, нарушение общественного порядка, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 20:01 Фото: pixabay
За совершение хулиганских действий во время управления автомобилем астанчанина привлекли к ответственности, сообщает Zakon.kz.

Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям Астаны рассмотрено дело по ч. 1 ст. 434 КоАП за совершение хулиганских действий.

1 ноября 2025 года астанчанин, управляя автомобилем, продемонстрировал оскорбительный жест в адрес пассажира соседнего автомобиля. Нарушение общественного порядка попало на камеру очевидцев, а правонарушитель – в суд.

"Обстоятельства совершенного правонарушения подтверждаются материалами дела, протоколом об административном правонарушении, показаниями М., а также видеозаписью, размещенной в социальной сети Instagram. Тем самым водитель нарушил общественный порядок и спокойствие граждан, проявил явное неуважение к окружающим", – отметили в суде.

Мужчина, позволивший себе неприличный жест, признал вину и раскаялся в содеянном. Он пояснил, что пассажир соседнего автомобиля снимал его на видео и это вызвало у него раздражение.

Санкция ст. 434 ч. 1 КоАП предусматривает ответственность в виде штрафа в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административного ареста на срок от 5 до 15 суток. Постановлением суда М. признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено административное взыскание в виде штрафа.

Постановление не вступило в законную силу.

Ранее пассажиры автобуса устроили драку на дороге около остановки в Алматы. Видео также распространили в соцсетях.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
