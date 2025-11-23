#АЭС в Казахстане
События

30 лет за рулем и без нарушений: в Караганде поблагодарили "нетипичного" водителя

люди, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2025 17:21 Фото: ДП Карагандинской области
В Караганде полицейские показали водителя-женщину, которая за 30 лет управления автомобилем ни разу не нарушила ПДД, сообщает Zakon.kz.

В Карагандинской области продолжается акция "Образцовый водитель", направленная на повышение культуры дорожного движения и профилактику ДТП. Патрульные полицейские отмечают автолюбителей, которые безукоризненно соблюдают правила, и выражают им благодарность.

Одной из таких водителей стала Светлана Швачкина – обладательница почти 30-летнего стажа, которая ни разу не нарушила правила и не попадала в аварии, рассказали в областном департаменте полиции.

Фото: ДП Карагандинской области

"Я управляю автомобилем почти 30 лет и за это время не нарушила правила. Сегодня делюсь опытом с детьми — в гимназии №95 руковожу кружком юных инспекторов движения "Сирена", где обучаю школьников основам дорожной безопасности. Культуру поведения на дороге нужно формировать с раннего возраста", – поделилась Светлана.

Накануне, 22 ноября, в Алматы вручили сертификаты водителям, не нарушающим ПДД.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
