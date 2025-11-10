#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
523.58
605.36
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
523.58
605.36
6.45
Происшествия

Скандал на турнире в Степногорске: тренер и судья подрались на глазах у детей

драка, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 23:40 Фото: pexels
В Степногорске во время финальной схватки юных звезд боевых искусств тренер и судья учинили драку, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, детские соревнования по панкратиону и грэпплингу проходили во Дворце спорта. Во время соревнований возник конфликт между тренером одного из финалистов и судьей. Мужчины пустили в ход кулаки прямо на глазах детей и их родителей. Разгневанных взрослых пришлось разнимать.

В управлении спорта региона поспешили заявить, что турнир организовал частный клуб и госорганы не имеют к нему никакого отношения. Стали ли причиной рукоприкладства спортивные переживания за детей или что-то иное, выясняет полиция. Судьбу драчунов решит суд.

"Данный случай был оперативно урегулирован, и соревнования продолжились в штатном режиме без инцидентов и травм. Степногорская детско-юношеская спортивная школа не является организатором указанных соревнований. Учреждение предоставило только спортивный зал для проведения данного мероприятия". Пресс-служба управления физической культуры и спорта акимата Акмолинской области

Ранее сообщалось, что конфликт у дома в Актау перерос в драку.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Туристы подрались в испанском отеле и напали на полицейского
21:44, 18 сентября 2024
Туристы подрались в испанском отеле и напали на полицейского
Токаев встретился с именитыми спортсменами и тренерами Степногорска
21:05, 14 февраля 2023
Токаев встретился с именитыми спортсменами и тренерами Степногорска
Спасатели Степногорска помогли маленьким детям, попавшим в беду
18:14, 28 октября 2024
Спасатели Степногорска помогли маленьким детям, попавшим в беду
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: