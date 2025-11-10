Скандал на турнире в Степногорске: тренер и судья подрались на глазах у детей

В Степногорске во время финальной схватки юных звезд боевых искусств тренер и судья учинили драку, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, детские соревнования по панкратиону и грэпплингу проходили во Дворце спорта. Во время соревнований возник конфликт между тренером одного из финалистов и судьей. Мужчины пустили в ход кулаки прямо на глазах детей и их родителей. Разгневанных взрослых пришлось разнимать.

В управлении спорта региона поспешили заявить, что турнир организовал частный клуб и госорганы не имеют к нему никакого отношения. Стали ли причиной рукоприкладства спортивные переживания за детей или что-то иное, выясняет полиция. Судьбу драчунов решит суд.

"Данный случай был оперативно урегулирован, и соревнования продолжились в штатном режиме без инцидентов и травм. Степногорская детско-юношеская спортивная школа не является организатором указанных соревнований. Учреждение предоставило только спортивный зал для проведения данного мероприятия". Пресс-служба управления физической культуры и спорта акимата Акмолинской области

