Конфликт у дома в Актау перерос в драку: полиция ищет очевидцев происшествия

7 ноября в соцсетях распространилась информация о том, что в 4 микрорайоне города Актау произошла серьезная драка, в результате которой двоих пострадавших госпитализировали. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП Мангистауской области.

Как рассказали в полиции, около 20:00 на пульт дежурного "102" поступило сообщение от жителей о драке возле дома.





"На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. По горячим следам были установлены и задержаны двое участников конфликта. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция проводит необходимые следственные действия, анализирует записи с камер видеонаблюдения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что стражи порядка устанавливают других участников потасовки, а также ищут очевидцев произошедшего.

Ранее сообщалось, что массовая драка произошла в одном из алматинских ЖК.