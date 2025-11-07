Конфликт у дома в Актау перерос в драку: полиция ищет очевидцев происшествия
7 ноября в соцсетях распространилась информация о том, что в 4 микрорайоне города Актау произошла серьезная драка, в результате которой двоих пострадавших госпитализировали. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП Мангистауской области.
Как рассказали в полиции, около 20:00 на пульт дежурного "102" поступило сообщение от жителей о драке возле дома.
"На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. По горячим следам были установлены и задержаны двое участников конфликта. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция проводит необходимые следственные действия, анализирует записи с камер видеонаблюдения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что стражи порядка устанавливают других участников потасовки, а также ищут очевидцев произошедшего.
Ранее сообщалось, что массовая драка произошла в одном из алматинских ЖК.
