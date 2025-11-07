#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
526.02
607.55
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
526.02
607.55
6.5
Происшествия

Конфликт у дома в Актау перерос в драку: полиция ищет очевидцев происшествия

полиция ищет очевидцев драки в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 22:41 Фото: Zakon.kz
7 ноября в соцсетях распространилась информация о том, что в 4 микрорайоне города Актау произошла серьезная драка, в результате которой двоих пострадавших госпитализировали. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП Мангистауской области.

Как рассказали в полиции, около 20:00 на пульт дежурного "102" поступило сообщение от жителей о драке возле дома. 


"На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. По горячим следам были установлены и задержаны двое участников конфликта. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция проводит необходимые следственные действия, анализирует записи с камер видеонаблюдения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что стражи порядка устанавливают других участников потасовки, а также ищут очевидцев произошедшего.

Ранее сообщалось, что массовая драка произошла в одном из алматинских ЖК.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Актау полиция расследует гибель 16-летнего парня
18:38, 08 августа 2025
В Актау полиция расследует гибель 16-летнего парня
Массовая драка попала на видео в Актау
01:15, 04 января 2025
Массовая драка попала на видео в Актау
В Астане автомобиль влетел в жилой дом около школы
18:36, 04 ноября 2025
В Астане автомобиль влетел в жилой дом около школы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: