Талгат Жайлауов назначен главным тренером сборной Казахстана по хоккею
Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба Федерации хоккея Казахстана.
Отмечается, что команда продолжает подготовку к чемпионату Азии, который пройдет с 20 по 23 ноября в Китае.
В тренерский штаб вошли главный тренер ХК "Номад" Константин Пушкарев, главный тренер усть-каменогорского "Торпедо" Андрей Корабейников, а также тренер вратарей "Номада" Александр Кудрявцев.
По данным федерации, Жайлауов с 2023 по 2024 год работал в тренерском штабе "Барыса", а также входил в штаб национальной сборной на Олимпийской квалификации 2024 года, чемпионате Азии 2025 года и чемпионате мира 2025 года.
В качестве игрока он выступал за юношеские, молодежные и национальную сборные Казахстана, участвовал в девяти чемпионатах мира, трех предолимпийских квалификационных турнирах и Азиатских играх 2007 и 2011 годов.
А ранее сборная Казахстана по футболу (U-17) сотворила сенсацию в отборе на Евро. Подробнее можно узнать здесь.