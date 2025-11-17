#АЭС в Казахстане
Спорт

Талгат Жайлауов назначен главным тренером сборной Казахстана по хоккею

Талгат Жайлауов, хоккей, тренер , фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 23:03 Фото: icehockey.kz
Талгат Жайлауов назначен главным тренером национальной сборной Казахстана по хоккею, сообщает Zakon.kz.

Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба Федерации хоккея Казахстана.

Отмечается, что команда продолжает подготовку к чемпионату Азии, который пройдет с 20 по 23 ноября в Китае.

В тренерский штаб вошли главный тренер ХК "Номад" Константин Пушкарев, главный тренер усть-каменогорского "Торпедо" Андрей Корабейников, а также тренер вратарей "Номада" Александр Кудрявцев.

По данным федерации, Жайлауов с 2023 по 2024 год работал в тренерском штабе "Барыса", а также входил в штаб национальной сборной на Олимпийской квалификации 2024 года, чемпионате Азии 2025 года и чемпионате мира 2025 года.

В качестве игрока он выступал за юношеские, молодежные и национальную сборные Казахстана, участвовал в девяти чемпионатах мира, трех предолимпийских квалификационных турнирах и Азиатских играх 2007 и 2011 годов.

А ранее сборная Казахстана по футболу (U-17) сотворила сенсацию в отборе на Евро. Подробнее можно узнать здесь.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
