В Алматы на проспекте Аль-Фараби машина вылетела с дороги, водителя нашли мертвым
Автомобиль Mitsubishi Lancer двигался по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении.
Фото: Zakon.kz
На пересечении с улицей Жамакаева, как рассказал очевидец, автомобиль стал медленно смещаться вправо.
Фото: Zakon.kz
Mitsubishi, проехав улицу Жамакаева, заскочил на бордюр, одной стороной прокатился по газону и влетел в рекламный билборд.
Фото: Zakon.kz
Очевидец подбежал к автомобилю и увидел в салоне водителя без сознания.
Фото: Zakon.kz
Мужчина снял аккумулятор, чтобы избежать возгорания. Затем он остановил проезжающую мимо машину скорой помощи.
Фото: Zakon.kz
Медики констатировали смерть водителя Mitsubishi. Они предполагают, что мужчина умер до самой аварии в результате проблем со здоровьем.
Фото: Zakon.kz
Стражам порядка и криминалистам предстоит выяснить все детали аварии.
Ранее вблизи аэропорта Алматы произошло серьезное ДТП с переворотом автомобиля.