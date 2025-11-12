#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
524.65
607.02
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
524.65
607.02
6.48
Происшествия

В Алматы на проспекте Аль-Фараби машина вылетела с дороги, водителя нашли мертвым

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 01:40 Фото: Zakon.kz
В Алматы произошло ДТП по проспекту Аль-Фараби между улицами Жамакаева и Сейфуллина. В автомобиле очевидцы обнаружили погибшего водителя, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Mitsubishi Lancer двигался по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении.

Фото: Zakon.kz

На пересечении с улицей Жамакаева, как рассказал очевидец, автомобиль стал медленно смещаться вправо.

Фото: Zakon.kz

Mitsubishi, проехав улицу Жамакаева, заскочил на бордюр, одной стороной прокатился по газону и влетел в рекламный билборд.

Фото: Zakon.kz

Очевидец подбежал к автомобилю и увидел в салоне водителя без сознания.

Фото: Zakon.kz

Мужчина снял аккумулятор, чтобы избежать возгорания. Затем он остановил проезжающую мимо машину скорой помощи.

Фото: Zakon.kz

Медики констатировали смерть водителя Mitsubishi. Они предполагают, что мужчина умер до самой аварии в результате проблем со здоровьем.

Фото: Zakon.kz

Стражам порядка и криминалистам предстоит выяснить все детали аварии.

Ранее вблизи аэропорта Алматы произошло серьезное ДТП с переворотом автомобиля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Смертельное ДТП в Алматы: автомобиль сбил женщину, врезался в столб и перевернулся
10:44, 19 января 2025
Смертельное ДТП в Алматы: автомобиль сбил женщину, врезался в столб и перевернулся
Столкновение двух автомобилей произошло утром в Алматы
08:22, 30 августа 2025
Столкновение двух автомобилей произошло утром в Алматы
Renault перевернулся на крышу после ДТП в Алматы
23:43, 05 декабря 2022
Renault перевернулся на крышу после ДТП в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: