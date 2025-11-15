Проспект аль-Фараби частично перекроют в Алматы

Фото: unsplash

Управление энергетики и водоснабжения города Алматы предупредило о проводимых строительно-монтажных работах на территории микрорайона Горный Гигант в рамках проекта по переустройству насосной станции и инженерных сетей водоснабжения, сообщает Zakon.kz.

В связи с выполнением необходимых работ на проспекте аль-Фараби в районе пересечения с улицей Маркова будет временно перекрыта одна полоса движения. Ограничение будет действовать с 21:00 15 ноября до 12:00 16 ноября 2025 года. "Мера является временной и направлена на обеспечение безопасности и бесперебойного проведения строительно-монтажных работ. Жителям и автомобилистам рекомендуется заранее учитывать изменения при планировании маршрутов. Приносим извинения за возможные неудобства", – говорится в сообщении ведомства. Ранее сообщалось, что в Алматы часть дорог перекроют 16 ноября.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: