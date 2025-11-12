Прогулка по Актобе обернулась ловушкой: спасатели вызволили девушку из беды

Фото: МЧС РК

В Актобе во время вечернего променада по улице Абулхаир хана миниатюрная ножка 24-летней девушки провалилась в решетку водоотводной системы тротуара и оказалась зажата, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, сотрудники специализированного отряда ДЧС с помощью гидравлического инструмента аккуратно разрезали прутья решетки и вытащили ногу пострадавшей, избежав серьезных травм. "Спасенная узница была передана медикам скорой помощи для осмотра и оказания необходимой помощи. Эта ситуация в очередной раз доказала, что наши спасатели готовы быстро принимать решения и действовать с высокой точностью в любых сложных условиях!" – говорится в сообщении. Ранее спасатели пришли на помощь застрявшему щенку.

