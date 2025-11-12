Прогулка по Актобе обернулась ловушкой: спасатели вызволили девушку из беды
Фото: МЧС РК
В Актобе во время вечернего променада по улице Абулхаир хана миниатюрная ножка 24-летней девушки провалилась в решетку водоотводной системы тротуара и оказалась зажата, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, сотрудники специализированного отряда ДЧС с помощью гидравлического инструмента аккуратно разрезали прутья решетки и вытащили ногу пострадавшей, избежав серьезных травм.
"Спасенная узница была передана медикам скорой помощи для осмотра и оказания необходимой помощи. Эта ситуация в очередной раз доказала, что наши спасатели готовы быстро принимать решения и действовать с высокой точностью в любых сложных условиях!" – говорится в сообщении.
Ранее спасатели пришли на помощь застрявшему щенку.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript