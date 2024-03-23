18-летний водитель сбил пешехода в Семее

23 марта после 20:30 в Семее 18-летний водитель сбил пешехода, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП Абайской области, 38-летний мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода по улице Ч. Валиханова. Водитель "ВАЗ 2170" не успел среагировать и сбил пешехода.

"Пострадавшего осмотрели в больнице, после чего он был отпущен домой. Молодой человек за нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения привлечен к ответственности", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали после опрокидывания автомобиля в Абайской области.