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18-летний водитель сбил пешехода в Семее

ДТП, авария, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 23:41 Фото: polisia.kz
23 марта после 20:30 в Семее 18-летний водитель сбил пешехода, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП Абайской области, 38-летний мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода по улице Ч. Валиханова. Водитель "ВАЗ 2170" не успел среагировать и сбил пешехода.

"Пострадавшего осмотрели в больнице, после чего он был отпущен домой. Молодой человек за нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения привлечен к ответственности", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали после опрокидывания автомобиля в Абайской области.

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