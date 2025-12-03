В Алматы иномарка сбила людей на остановке
3 декабря 2025 года в Алматы машина сбила людей на остановке, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города рассказали, что, по данным дежурной части административной полиции, дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в 14:00 в Ауэзовском районе.
"Водитель BMW, следуя по пр. Абая в восточном направлении, восточнее ул. Алтынсарина не справился с управлением, допустил наезд на бордюр и далее на двух пешеходов, которые стояли на остановочном комплексе. Пешеходы с травмами были доставлены в ближайшую больницу города", – сообщили в ДП.
В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции Ауэзовского района.
Ранее сообщалось о ночном ДТП в Алматы, в котором погибла фельдшер.
