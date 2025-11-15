#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
522.19
606.42
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
522.19
606.42
6.47
Происшествия

Спасатели Караганды уберегли девушку от опасного поступка

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2025 01:53 Фото: пресс-служба МЧС РК
Сотрудники полиции сообщили спасателям о том, что в одном из многоэтажных жилых домов, расположенных на проспекте Республики в районе имени Казыбек би города Караганды, 19-летняя девушка стоит на подоконнике квартиры, расположенной на 17-м этаже, сообщает Zakon.kz.

Спасатели используя альпинистское снаряжение аккуратно спустились с крыши и безопасно затащили девушку внутрь квартиры, тем самым предотвратив возможную трагедию.

Как уточняется, девушку позже передали бригаде скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Темиртау подросток упал с обрыва в Каменном карьере.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Караганде сгорели два автомобиля
15:50, 12 мая 2024
В Караганде сгорели два автомобиля
Почти 50 спасателей тушили двухэтажный дом в Шымкенте
20:31, 15 июля 2023
Почти 50 спасателей тушили двухэтажный дом в Шымкенте
Спасатели показали, как тушили пожар в многоэтажной новостройке в Актау
19:37, 27 января 2025
Спасатели показали, как тушили пожар в многоэтажной новостройке в Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: