Спасатели Караганды уберегли девушку от опасного поступка
Фото: пресс-служба МЧС РК
Сотрудники полиции сообщили спасателям о том, что в одном из многоэтажных жилых домов, расположенных на проспекте Республики в районе имени Казыбек би города Караганды, 19-летняя девушка стоит на подоконнике квартиры, расположенной на 17-м этаже, сообщает Zakon.kz.
Спасатели используя альпинистское снаряжение аккуратно спустились с крыши и безопасно затащили девушку внутрь квартиры, тем самым предотвратив возможную трагедию.
Как уточняется, девушку позже передали бригаде скорой медицинской помощи.
