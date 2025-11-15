Спасатели Караганды уберегли девушку от опасного поступка

Фото: пресс-служба МЧС РК

Сотрудники полиции сообщили спасателям о том, что в одном из многоэтажных жилых домов, расположенных на проспекте Республики в районе имени Казыбек би города Караганды, 19-летняя девушка стоит на подоконнике квартиры, расположенной на 17-м этаже, сообщает Zakon.kz.

Спасатели используя альпинистское снаряжение аккуратно спустились с крыши и безопасно затащили девушку внутрь квартиры, тем самым предотвратив возможную трагедию. Как уточняется, девушку позже передали бригаде скорой медицинской помощи. Ранее сообщалось, что в Темиртау подросток упал с обрыва в Каменном карьере.

