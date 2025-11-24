#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
518.68
600.27
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
518.68
600.27
6.58
Происшествия

Автомобиль полыхнул в Алматы

Пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 23:24 Фото: Zakon.kz
В Алматы 24 ноября в Наурызбайском районе по улице Алтын Орда произошло возгорание легкового автомобиля, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, пожар потушили оперативно.

"Пострадавших нет, причина устанавливается. МЧС призывает автовладельцев соблюдать правила пожарной безопасности!" – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул на нефтебазе в Туркестане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Подросток на авто на полной скорости влетел в полицейскую машину в Мангистау
19:10, 25 ноября 2025
Подросток на авто на полной скорости влетел в полицейскую машину в Мангистау
Пожарные в Алматы предотвратили взрыв легкового автомобиля
05:34, 01 ноября 2024
Пожарные в Алматы предотвратили взрыв легкового автомобиля
Легковой автомобиль полыхнул вблизи жилого дома в Астане
18:59, 15 февраля 2025
Легковой автомобиль полыхнул вблизи жилого дома в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: