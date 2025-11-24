Автомобиль полыхнул в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы 24 ноября в Наурызбайском районе по улице Алтын Орда произошло возгорание легкового автомобиля, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС РК, пожар потушили оперативно.
"Пострадавших нет, причина устанавливается. МЧС призывает автовладельцев соблюдать правила пожарной безопасности!" – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул на нефтебазе в Туркестане.
