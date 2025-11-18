#АЭС в Казахстане
Происшествия

Жительницу ВКО нашли в ее доме без сознания

полицейские помогли пожилой женщине, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 21:23 Фото: polisia.kz
18 ноября в полицию Глубоковского района обратилась 75-летняя жительница села Кожохово – она забеспокоилась, что соседка долго не выходит на связь и не открывает дверь. На место прибыли участковые Шерхан Кенесбек и Азамат Тугелов, сообщает Zakon.kz.

Учитывая угрозу жизни, Кенесбек принял решение проникнуть в дом через окно.


"Внутри он нашел 56-летнюю женщину без сознания. Полицейский оказал первую помощь и привел ее в чувство. Женщина не могла двигаться, и стражи порядка вызвали скорую", – рассказали в полиции.

Как уточняется, в данное время жизни сельчанки ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что прогулка нетрезвого павлодарца едва не закончилась трагедией.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
