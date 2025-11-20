#АЭС в Казахстане
Общество

Мошенники придумали новую схему с письмами налоговой по Казахстану

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 17:57 Фото: pexels
Комитет государственных доходов (КГД) выступил с важным предупреждением о новых cхемах мошенничества по Казахстану, сообщает Zakon.kz.

Так, специалисты уточняют, что аферисты продолжают направлять фейковые сообщения с заголовком "Предупреждение о необходимости незамедлительной уплаты налога" на электронные адреса или, действуя по уже известной схеме, представляясь сотрудниками органов государственных доходов, звонят и сообщают о якобы отсутствии налоговой отчетности (форма 270).

"Теперь мошенники представляются курьерами, утверждая, что у налогоплательщика имеется письмо из налоговой. Предлагают услугу доставки письма на адрес якобы за счет оплаты КГД (налоговая)".Пресс-служба КГД РК

Кроме того, отправляют с номера 1414 на телефон жертвы сообщение от Enbek.kz код с шестизначным номером и просят продиктовать его для завершения процесса.

КГД призывает граждан быть бдительными:

"Не доверяйте недостоверным рассылкам, не переходите по сомнительным ссылкам, не диктуйте коды и номера, проверяйте достоверность полученных сообщений и не поддавайтесь на провокации и уловки мошенников. Используйте только официальные источники для получения информации о своей налоговой и финансовой деятельности".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 17:57
Генпрокуратура предупредила казахстанцев о мошенниках: важные и простые советы

Ранее стало известно, что в Департаменте экономических расследований по Алматы раскрыли крупные схемы теневого микрокредитования, работавшие под видом комиссионных магазинов, аренды автомобилей и онлайн-платформ.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
