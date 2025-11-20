Мошенники придумали новую схему с письмами налоговой по Казахстану

Комитет государственных доходов (КГД) выступил с важным предупреждением о новых cхемах мошенничества по Казахстану, сообщает Zakon.kz.

Так, специалисты уточняют, что аферисты продолжают направлять фейковые сообщения с заголовком "Предупреждение о необходимости незамедлительной уплаты налога" на электронные адреса или, действуя по уже известной схеме, представляясь сотрудниками органов государственных доходов, звонят и сообщают о якобы отсутствии налоговой отчетности (форма 270).

"Теперь мошенники представляются курьерами, утверждая, что у налогоплательщика имеется письмо из налоговой. Предлагают услугу доставки письма на адрес якобы за счет оплаты КГД (налоговая)". Пресс-служба КГД РК

Кроме того, отправляют с номера 1414 на телефон жертвы сообщение от Enbek.kz код с шестизначным номером и просят продиктовать его для завершения процесса.

КГД призывает граждан быть бдительными:

"Не доверяйте недостоверным рассылкам, не переходите по сомнительным ссылкам, не диктуйте коды и номера, проверяйте достоверность полученных сообщений и не поддавайтесь на провокации и уловки мошенников. Используйте только официальные источники для получения информации о своей налоговой и финансовой деятельности".

Ранее стало известно, что в Департаменте экономических расследований по Алматы раскрыли крупные схемы теневого микрокредитования, работавшие под видом комиссионных магазинов, аренды автомобилей и онлайн-платформ.