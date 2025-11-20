Нефтевоз полыхнул на трассе в Кызылординской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
20 ноября в Кызылординской области на автодороге областного значения Кызылорда – Теренозек загорелась кабина нефтевоза, сообщает Zakon.kz.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС.
"По прибытии огнеборцев было установлено, что горит кабина транспортного средства. По уточненным данным водителя, цистерна в момент возгорания была пустой. Спасатели МЧС незамедлительно подали пену на тушение и ликвидировали возгорание, не допустив серьезных последствий", – говорится в сообщении.
О пострадавших не сообщается.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что автомобиль вспыхнул около жилой многоэтажки в Костанае.
