Происшествия

Нефтевоз полыхнул на трассе в Кызылординской области

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 19:38 Фото: пресс-служба МЧС РК
20 ноября в Кызылординской области на автодороге областного значения Кызылорда – Теренозек загорелась кабина нефтевоза, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС.

"По прибытии огнеборцев было установлено, что горит кабина транспортного средства. По уточненным данным водителя, цистерна в момент возгорания была пустой. Спасатели МЧС незамедлительно подали пену на тушение и ликвидировали возгорание, не допустив серьезных последствий", – говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что автомобиль вспыхнул около жилой многоэтажки в Костанае.

Елена Беляева
Елена Беляева
