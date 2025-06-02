Автовоз с новыми авто сгорел на трассе в Кызылординской области

Фото: МЧС РК

Сегодня, 2 июня 2025 года, на автодороге Карабутак – Кызылорда – Шымкент в Кызылординской области произошло возгорание автовоза, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС Казахстана, автовоз перевозил шесть автомобилей. "К месту происшествия оперативно прибыли подразделения службы пожаротушения. Благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки", – говорится в информации службы спасения. Пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается. Ранее сообщалось о другом происшествии. В Алматы сегодня прогремел взрыв. Трагедия закончилась гибелью человека.

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