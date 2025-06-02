Автовоз с новыми авто сгорел на трассе в Кызылординской области
Фото: МЧС РК
Сегодня, 2 июня 2025 года, на автодороге Карабутак – Кызылорда – Шымкент в Кызылординской области произошло возгорание автовоза, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в МЧС Казахстана, автовоз перевозил шесть автомобилей.
"К месту происшествия оперативно прибыли подразделения службы пожаротушения. Благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки", – говорится в информации службы спасения.
Пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается.
Ранее сообщалось о другом происшествии. В Алматы сегодня прогремел взрыв. Трагедия закончилась гибелью человека.
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