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Происшествия

Автовоз с новыми авто сгорел на трассе в Кызылординской области

возгорание автовоза на трассе, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 21:35 Фото: МЧС РК
Сегодня, 2 июня 2025 года, на автодороге Карабутак – Кызылорда – Шымкент в Кызылординской области произошло возгорание автовоза, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС Казахстана, автовоз перевозил шесть автомобилей.

"К месту происшествия оперативно прибыли подразделения службы пожаротушения. Благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки", – говорится  в информации службы спасения.

Пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Алматы сегодня прогремел взрыв. Трагедия закончилась гибелью человека.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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