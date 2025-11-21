#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.19
597.32
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.19
597.32
6.43
Происшествия

В Актобе пятеро детей остались сиротами: полиция выясняет обстоятельства гибели родителей

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 14:47 Фото: Zakon.kz
Накануне, 20 ноября 2025 года, в Актобе пропали муж с женой. На их поиски привлекли волонтеров. Уже сегодня, 21 ноября, их нашли мертвыми, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации из социальных сетей, у них остались пятеро детей. Выдвигается версия о том, что мужчина убил жену, а затем покончил с собой.

"Полицией по факту обнаружения тела женщины 1986 года рождения с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело. В ходе дальнейших мероприятий обнаружено тело ее супруга без признаков жизни в повешенном состоянии", – заявили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области на запрос корреспондента Zakon.kz.

Также стражи порядка уточнили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

"Идут необходимые процессуальные действия, осмотр территории и сбор доказательств. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены соответствующие экспертизы".Пресс-служба ДП Актюбинской области

18 ноября мы рассказывали, что 14-летний школьник погиб после жестокого избиения в Алматинской области. По словам родственников, старшеклассники заманили подростка и избили до смерти.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Курс доллара снова начал расти на торгах 21 ноября
15:40, Сегодня
Курс доллара снова начал расти на торгах 21 ноября
Пропавшего 4-летнего мальчика в Актобе нашли убитым
12:08, 30 декабря 2022
Пропавшего 4-летнего мальчика в Актобе нашли убитым
Девушку, работавшую волонтером на Олимпийских играх, нашли мертвой в Париже
00:19, 14 августа 2024
Девушку, работавшую волонтером на Олимпийских играх, нашли мертвой в Париже
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: