В Актобе пятеро детей остались сиротами: полиция выясняет обстоятельства гибели родителей

Накануне, 20 ноября 2025 года, в Актобе пропали муж с женой. На их поиски привлекли волонтеров. Уже сегодня, 21 ноября, их нашли мертвыми, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации из социальных сетей, у них остались пятеро детей. Выдвигается версия о том, что мужчина убил жену, а затем покончил с собой.

"Полицией по факту обнаружения тела женщины 1986 года рождения с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело. В ходе дальнейших мероприятий обнаружено тело ее супруга без признаков жизни в повешенном состоянии", – заявили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области на запрос корреспондента Zakon.kz.

Также стражи порядка уточнили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

"Идут необходимые процессуальные действия, осмотр территории и сбор доказательств. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены соответствующие экспертизы". Пресс-служба ДП Актюбинской области

