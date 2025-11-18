#АЭС в Казахстане
Происшествия

"Позвали поговорить": школьник умер в Алматинской области

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 10:57 Фото: Zakon.kz
14-летний школьник погиб после жестокого избиения. По словам родственников, старшеклассники заманили подростка и избили до смерти, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла еще 13 сентября 2025 года.

Ничто, по словам родных, не предвещало беды: Алихан вышел из дома на обычную прогулку. Но спустя час семья получила звонок: подросток найден без сознания.

На месте отец увидел сына с кровью на лице и множеством свидетелей, которые уверяли: "Он просто упал".

"Когда я пришел, вокруг сына находились около десяти человек. На мой вопрос: что произошло, они ответили, что ваш ребенок просто внезапно упал без причины", – рассказывает отец погибшего Данияр Нургалиев.

Но мужчина не верит в "случайное падение". Отец утверждает: записи с камер видеонаблюдения магазина показывают, как группа старшеклассников останавливает Алихана и зовет его поговорить, а после – тянет на темную улицу, где и произошло избиение.

"Когда мы привезли сына в реанимацию и спросили у врачей, почему он потерял сознание, нам сказали, что ребенок получил удар. Я считаю, что его действительно специально привели на эту темную улицу, как видно на камере. Более того, подозреваемые говорили своим друзьям: сейчас мы поймаем Алихана и побьем его". Данияр Нургалиев

Полиция Талгарского района завела уголовное дело. Один подросток, как отмечено в публикации Almaty.tv, уже задержан.

Но родственники считают, что ответственность должна быть групповой, а квалификация – гораздо строже.

"По факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему, повлекшего смерть, сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Подозреваемый – несовершеннолетний подросток был задержан и помещен в изолятор временного содержания. По решению суда избрана мера пресечения в виде ареста".Официальный представитель ДП Ернар Сайдильдин

К сожалению, такие трагедии происходят часто. Так, в начале учебного года мы рассказывали об аналогичной истории из Жамбылской области. Тогда разборки школьников в туалете закончились трагедией. Девятиклассник получил удар в солнечное сплетение, который оказался для него смертоносным.

Кроме того, в ноябре после удара в грудь умер школьник в Туркестане.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
