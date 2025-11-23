В Алматы загорелся склад
Утром 23 ноября спасатели МЧС приступили к работе по повышенному рангу для тушения пожара в отдельно стоящем двухэтажном складском помещении в Жетысуском районе города Алматы, сообщает Zakon.kz.
На месте развернут оперативный штаб, организовано три боевых участка. По данным пресс-службы МЧС:
- введены стволы;
- обеспечена бесперебойная подача воды.
Экстренные службы взаимодействия на месте. Ситуация находится под контролем.
"Информация по пострадавшим не поступала", – говорится в сообщении.
Днями ранее в Кызылординской области на автодороге областного значения Кызылорда – Теренозек загорелась кабина нефтевоза.
