#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
518.66
597.44
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
518.66
597.44
6.56
Происшествия

В Алматы загорелся склад

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарный кран, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2025 07:45 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Утром 23 ноября спасатели МЧС приступили к работе по повышенному рангу для тушения пожара в отдельно стоящем двухэтажном складском помещении в Жетысуском районе города Алматы, сообщает Zakon.kz.

На месте развернут оперативный штаб, организовано три боевых участка. По данным пресс-службы МЧС:

  • введены стволы;
  • обеспечена бесперебойная подача воды.

Экстренные службы взаимодействия на месте. Ситуация находится под контролем.

"Информация по пострадавшим не поступала", – говорится в сообщении.

Днями ранее в Кызылординской области на автодороге областного значения Кызылорда – Теренозек загорелась кабина нефтевоза.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Складские помещения загорелись в Алматы
20:25, 24 февраля 2024
Складские помещения загорелись в Алматы
В Алматы на строительном рынке загорелся склад
22:05, 16 февраля 2025
В Алматы на строительном рынке загорелся склад
В Алматы загорелся склад на барахолке
11:04, 17 февраля 2024
В Алматы загорелся склад на барахолке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: