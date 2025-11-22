Названы главные причины ДТП на самой опасной трассе Казахстана

Начальник Департамента полиции Актюбинской области Абай Жусупов проинспектировал работу патрульных служб на участке автодороги Самара – Шымкент, которая считается одной из самых загруженных и аварийно-опасных в стране, сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 ноября сообщили в акимате Актюбинской области.

По данным полиции, через участок трассы, проходящий по территории области, ежедневно проезжают более 16 тыс. транспортных средств. С начала года здесь зарегистрировано 101 ДТП, в результате которых погиб 41 человек, более 200 получили травмы.

В ходе поездки Жусупов назвал ключевые причины высокой аварийности на трассе.

"Основными причинами ДТП на данном участке являются выезд на встречную полосу, превышение скорости и несоблюдение дистанции. Со своей стороны мы принимаем все наиболее эффективные меры для обеспечения безопасности граждан. Увеличены патрульные наряды, внедрено скрытое патрулирование, применяется временное сужение дороги, осуществляется воздушный контроль с помощью дронов. Однако при отсутствии водительской дисциплины ни одна мера не даст желаемого результата", – отметил он, обращаясь к водителям.

Руководитель ведомства пообщался с автовладельцами, включая водителей автобусов, такси и грузового транспорта, выслушал жалобы на качество дорожного покрытия, разметку и указатели.

По информации полиции, на трассе задействованы усиленные патрульные наряды, применяется скрытое патрулирование, а в аварийно-опасных зонах используется воздушный мониторинг с помощью дронов, позволяющий фиксировать нарушения и контролировать дорожную ситуацию.

По итогам инспекции Жусупов поручил усилить профилактическую работу, обеспечить повышенную видимость патрульных экипажей и активизировать разъяснительную кампанию среди водителей.

Ранее мы писали о страшной аварии, которая унесла жизни 12 человек. ДТП произошло на автодороге Самара – Шымкент вблизи пос. Белкопа в Актюбинской области 23 октября 2025 года. Пятерых пострадавших доставили в медицинское учреждение. По предварительным данным полиции, грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирской автомашиной ГАЗель. Позднее Министерство внутренних дел Казахстана направило специальную группу для расследования жуткого ДТП в Актюбинской области. Вместе с тем была создана правительственная комиссия по расследованию причин ДТП.

