У женщины из Жамбылской области сразу после рождения умер шестой ребенок

Трагедией для всей семьи обернулось рождение шестого ребенка у 35-летней Гулим Оразбаевой, сообщает Zakon.kz.

По данным "КТК", многодетную женщину привезли в областной перинатальный центр Тараза из района Турара Рыскулова. Однако, спустя час после рождения младенец умер, а сама женщина оказалась в реанимации с разрывом матки, которую позже удалили.

Родные женщины обвиняют в случившемся медиков и даже рассказали о факте вымогательства. Речь идет о якобы 20 тыс. тенге. Теперь по факту произошедшего проводится служебная проверка и даже заведено уголовное дело.

В областном управлении здравоохранения понимают эмоции близких роженицы, но просят дождаться результатов проверки. Семья же настаивает на привлечении к ответственности всех причастных к их трагедии.

