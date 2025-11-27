#АЭС в Казахстане
Архив новостей
Происшествия

У женщины из Жамбылской области сразу после рождения умер шестой ребенок

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, перинатальный центр, перинатальные центры, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 07:50 Фото: primeminister.kz
Трагедией для всей семьи обернулось рождение шестого ребенка у 35-летней Гулим Оразбаевой, сообщает Zakon.kz.

По данным "КТК", многодетную женщину привезли в областной перинатальный центр Тараза из района Турара Рыскулова. Однако, спустя час после рождения младенец умер, а сама женщина оказалась в реанимации с разрывом матки, которую позже удалили.

Родные женщины обвиняют в случившемся медиков и даже рассказали о факте вымогательства. Речь идет о якобы 20 тыс. тенге. Теперь по факту произошедшего проводится служебная проверка и даже заведено уголовное дело.

В областном управлении здравоохранения понимают эмоции близких роженицы, но просят дождаться результатов проверки. Семья же настаивает на привлечении к ответственности всех причастных к их трагедии.

Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в кулуарах Мажилиса 26 ноября 2025 года прокомментировал случай смерти трехлетней девочки в Астане во время лечения зубов.

Фото Алия Абди
Алия Абди
