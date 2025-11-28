"Хорошие люди": туристы из Китая восхитились полицейскими в области Жетысу

Полицейские на трассе Алматы – Усть-Каменогорск помогли гражданам Китая и сопроводили их авто до шиномонтажа, сообщает Zakon.kz.

На трассе Алматы – Усть-Каменогорск в Алакольском районе экипаж патрульной полиции осуществлял дежурное патрулирование. Сотрудники батальона патрульной полиции Азамат Алмасұлы и Рымжан Кервен обнаружили на обочине автомобиль с иностранными номерами. Рядом находилась супружеская пара – граждане Китая, направлявшиеся со стороны Семипалатинска в Алматы.

У автомобиля спустило колесо, а ближайшая помощь находилась на значительном расстоянии. Полицейские остановились для оказания содействия. Они обеспечили подкачку колеса и проверили безопасность движения. После этого автомобиль был сопровожден до ближайшего шиномонтажа. Супруги поблагодарили сотрудников полиции за оказанную помощь, отметив, что в Казахстане живут хорошие люди.

