Происшествия

Жительница Уральска поблагодарила спасателей за добрый поступок

спасатели помогли кошке спуститься с дерева, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 21:22 Фото: пресс-служба МЧС РК
Кошка забралась на высокое дерево во дворе многоэтажного дома в микрорайоне Строитель города Уральска. Самостоятельно животное спуститься не смогло, поэтому владелица обратилась за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.

На место прибыли сотрудники МЧС, которые с помощью альпинистского снаряжения поднялись на дерево и с помощью специальной петли спустили животное на землю.

"Для нас важна каждая жизнь", – отметили в министерстве.

Владелица поблагодарила спасателей за помощь.

Ранее спасатели Актобе помогли корове выбраться из глубокого погреба.

Елена Беляева
Елена Беляева
