Жительница Уральска поблагодарила спасателей за добрый поступок

Фото: пресс-служба МЧС РК

Кошка забралась на высокое дерево во дворе многоэтажного дома в микрорайоне Строитель города Уральска. Самостоятельно животное спуститься не смогло, поэтому владелица обратилась за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.

На место прибыли сотрудники МЧС, которые с помощью альпинистского снаряжения поднялись на дерево и с помощью специальной петли спустили животное на землю. "Для нас важна каждая жизнь", – отметили в министерстве. Владелица поблагодарила спасателей за помощь. Ранее спасатели Актобе помогли корове выбраться из глубокого погреба.

