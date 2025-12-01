Жительница Уральска поблагодарила спасателей за добрый поступок
Фото: пресс-служба МЧС РК
Кошка забралась на высокое дерево во дворе многоэтажного дома в микрорайоне Строитель города Уральска. Самостоятельно животное спуститься не смогло, поэтому владелица обратилась за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.
На место прибыли сотрудники МЧС, которые с помощью альпинистского снаряжения поднялись на дерево и с помощью специальной петли спустили животное на землю.
"Для нас важна каждая жизнь", – отметили в министерстве.
Владелица поблагодарила спасателей за помощь.
Ранее спасатели Актобе помогли корове выбраться из глубокого погреба.
