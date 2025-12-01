#АЭС в Казахстане
События

Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на вторник

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 20:16 Фото: pixabay
В 16 областях Казахстана на 2 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке Актюбинской области ожидается туман.

Днем на западе Северо-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. В Петропавловске ожидается туман.

Ночью и утром на западе Атырауской области ожидается туман.

Ночью на севере, востоке, днем на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. В Кокшетау ожидается туман.

Ночью и утром на востоке, юге области Абай ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, утром и днем на севере, в центре области 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем на юго-востоке области 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ожидается туман.

Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман.

Ночью и утром на востоке, в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на западе, севере Карагандинской области ожидается гололед. На севере, востоке области туман. В Караганде ожидается временами туман.

На севере, западе, востоке Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре ожидается туман.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман.

Днем на западе Мангистауской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром на северо-востоке, в центре области ожидается туман. В Актау днем временами ожидается сильный дождь.

На севере Костанайской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области туман. В Костанае ночью ожидаются гололед, туман.

Ранее сообщалось, что снегопады и ливни обрушатся на Казахстан 2 декабря.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
