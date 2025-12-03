#АЭС в Казахстане
Происшествия

Столкновение с лошадью стало летальным для водителя на западе Казахстана

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 07:59 Фото: Zakon.kz
1 декабря около 18:40 на 29-м километре автодороги республиканского значения Атырау – Уральск лошадь явилась причиной смертельного ДТП. Жертвами аварии стали два человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Мой ГОРОД, в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области прокомментировали, что водитель автомобиля Lada Priora сбил лошадь, после чего столкнулся со встречным грузовым автомобилем MAN TGX.

В результате происшествия 38-летний водитель Lada Priora и его 35-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Еще двоих пассажиров с различными травмами госпитализировали в больницу. Сейчас идет сбор необходимых материалов.

"В этой связи призываем всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения, не выезжать на встречную полосу, не превышать скоростной режим и ответственно относиться к собственной безопасности и безопасности окружающих", – обратились в ДП региона.

Ранее сообщалось, что семь человек погибли в жутком ДТП под Алматы: в авто находились казахстанские спортсмены.

Аксинья Титова
