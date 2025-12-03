По дороге к Кольсайским озерам погиб турист
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На 4 км автодороги Қайыңды – Саты Кегенского района в Алматинской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.
По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Sequoia не справился с управлением.
"Транспортное средство опрокинулось за пределы проезжей части. В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир скончался на месте происшествия".Пресс-служба ДП Алматинской области
Кроме того, еще пятерых пассажиров с различными травмами госпитализировали.
"Водитель водворен в ИВС", – добавили в ведомстве.
Теперь проводится всестороннее расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее мы сообщали, что в Костанайской области погоня завершилась трагедией: водитель, пытавшийся уйти от полиции, погиб на месте ДТП.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript