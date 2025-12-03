#Казахстан в сравнении
Происшествия

По дороге к Кольсайским озерам погиб турист

Дорога, дороги, трасса, трассы, машина, машины, дорожное движение, транспорт, авто, автомобиль, автомобили, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 15:51 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На 4 км автодороги Қайыңды – Саты Кегенского района в Алматинской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Sequoia не справился с управлением.

"Транспортное средство опрокинулось за пределы проезжей части. В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир скончался на месте происшествия".Пресс-служба ДП Алматинской области

Кроме того, еще пятерых пассажиров с различными травмами госпитализировали.

"Водитель водворен в ИВС", – добавили в ведомстве.

Теперь проводится всестороннее расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Костанайской области погоня завершилась трагедией: водитель, пытавшийся уйти от полиции, погиб на месте ДТП.

