По дороге к Кольсайским озерам погиб турист

На 4 км автодороги Қайыңды – Саты Кегенского района в Алматинской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Sequoia не справился с управлением.

"Транспортное средство опрокинулось за пределы проезжей части. В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир скончался на месте происшествия". Пресс-служба ДП Алматинской области

Кроме того, еще пятерых пассажиров с различными травмами госпитализировали.

"Водитель водворен в ИВС", – добавили в ведомстве.

Теперь проводится всестороннее расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

